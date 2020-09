Zoe Parker, ex pornostar muore nel sonno a 24 anni: voleva cambiare vita e si era appena fidanzata

Zoer Parker, ex attrice porno, è stata trovata morta in casa il 12 settembre scorso. A dare la notizia il fidanzato, che ha aperto un crowfunding per pagare le spese del funerale. Zoe, 24 anni, aveva lasciato il mondo dei film per adulti l'anno scorso dopo una carriera durata dal 2014 al 2019, ed era tornata in Texas per rifarsi una vita. Recentemente aveva annunciato sui social di essersi fidanzata ufficialmente.

La causa della morte non è stata resa nota, comunque la ventenne avrebbe perso la vita nel sonno. «Stava andando alla grande ed al felice della sua vita», ha spiegato il fidanzto. Un amico invece la ricorda sui social: «Non aveva mai paura di stare esattamente dov'era. Illuminava la vita delle persone intorno a lei, mi mancherà così tanto».



