Morta l'attrice di Netflix, Shirley Hellyar: aveva raccolto fondi per il suo funerale

La triste storia dell'attrice Shirley. Si è sentita male mentre stava festeggiando il suo 40esimo compleanno con le sue amiche a Newcastle. Qualche giorno dopo l'attrice di Netflix, Shirley Hellyar ha scoperto di avere una grave forma di linfoma e solo poche settimane di vita. A quel punto Hellyar ha deciso di aprire una pagina web per raccogliere fondi per pagare il suo funerale. L'attrice, che aveva recitato ne "Il re fuorilegge", è morta due giorni prima dell'uscita del film.

Shirley Hellyar ha spiegato pubblicamente che ha deciso di raccogliere fondi per il suo funerale affinché i suoi genitori, che già avevano perso un figlio, non fossero costretti a pagare anche per l'ultimo addio a lei. In totale sono state donate 7mila sterline da oltre trecento persone che si sono sentite vicine all'attrice e alla sua famiglia. Hellyar aveva commentato pubblicamente la sua iniziativa:

Nessun genitore dovrebbe pagare per seppellire tutti e due i suoi figli

