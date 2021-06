Jackie Lane è morta: l'attrice era nota per il ruolo di Dorothea «Dodo» Chaple nella serie “Doctor Who”

Giovedì 24 Giugno 2021, 16:37

E' morta a 79 anni l'attrice britannica Jackie Lane, nota per aver interpretato il ruolo di Dorothea «Dodo» Chaplet nella serie televisiva «Doctor Who» affianco del Primo Dottore interpretato all'epoca da William Hartnell. L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato su Twitter dalla casa di produzione Fantom Films e anche dall'account ufficiale della serie tv dove Lane era co-protagonista.

APPROFONDIMENTI NOVITA' Sky, arrivano quattro nuovi canali SKY Diavoli, seconda stagione FICTION Le serie tv in arrivo sulle piattaforme SKY Domina, il trailer: su Sky e NOW, tutti gli episodi... LATINA PAY Panorama chiude definitivamente, scatta la mobilitazione

We’re sad to hear that Jackie Lane has passed away, she played the First Doctor’s companion Dodo Chaplet ❤️ pic.twitter.com/2PzirZvwP5 — Doctor Who (@bbcdoctorwho) June 23, 2021

Chi era Jackie Lane?

Jackie Lane è nata a Manchester il 10 luglio del 1941 Prima di entrare in Doctor Who , Lane aveva fatto apparizioni occasionali in produzioni televisive e radiofoniche della BBC, tra cui la produzione radiofonica di Wonderful Things di Anna Neagle nel 1958, con Charlie Drake nella produzione televisiva Grandad was a Wrestler nel 1959, come membro della giuria di Juke Box nel 1961 e per il ruolo di Rosemary Gray nella soap opera della BBC Compact nel 1963. Dopo aver lasciato Doctor Who , Lane è diventato un agente teatrale, rappresentando Tom Baker , che avrebbe interpretato il Quarto Dottore , e Janet Fielding , che avrebbe interpretato il compagno Tegan Jovanka e gestito Nicholas Courtney . L'agenzia che gestiva era Jackie Lane Ad Voice. Nel 2013, la BBC ha realizzato un " docudrama " intitolato An Adventure in Space and Time , che racconta la storia della creazione e dei primi giorni di Doctor Who , come parte delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del programma. Lane appare come un personaggio nel dramma, interpretato dall'attrice Sophie Holt. Lane ha fatto una rara apparizione televisiva nel 2013, passando gli auguri di anniversario nel Doctor Who: The Afterparty , celebrando i 50 anni di Doctor Who.