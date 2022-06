Attore tedesco scomparso in Val Formazza: Volker Bruch stava girando un film con Riccardo Scamarcio

Da ieri sera si sono perse le tracce di Volker Bruch. L'attore tedesco di 42 anni impegnato nelle risprese della pellicola «2Win» con protagonista Riccardo Scamarcio, non ha fatto ritorno in hotel a Formazza nella serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione l’attore avrebbe chiesto di poter fare un’escursione in solitaria nella serata di ieri ma non ha più fatto ritorno. Dalla tarda mattinata di oggi i volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf delle Fiamme Gialle hanno cominciato le ricerche.

Lago di Garda, scomparso un surfista tedesco: ritrovata solo la tavola

Volker Bruch disperso in Valle Formazza

Le riprese del film, sul mondo del rally e in particolare sui Mondiali del 1983, sono iniziate da giorni in Valle Formazza, alta Ossola. La location scelta è quella tra la piana Riale, la cascata del Toce e il Lago di Morasco, a due passi dalle cime che dividono dalla Svizzera. L'attore tedesco, sabato, ha detto ai colleghi che sarebbe andato a fare una passeggiata. Non è più rientrato.

Gli aggiornamenti

Dalle ultime notizie raccolte sembra che l’attore abbia risposto ad uno dei tanti messaggi che gli sono stati inviati in queste ore. L’uomo avrebbe rassicurato dicendo di stare bene e di essere sulla strada del ritorno verso l’albergo ma, tuttavia, i soccorritori non sono riusciti a mettersi in contatto con lui e a capire quale sia la sua posizione.