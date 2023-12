Lee Sun-kyun, morto l'attore sudcoreano famoso per il film premio Oscar “Parasite”. «Si è suicidato»

Lutto nel cinema: l'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film Parasite che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto oggi in quello che appare come un suicidio. Lo riporta l'agenzia Yonhap.

Lee Sun-kyun morto, cosa è successo

L'attore 48enne è stato trovato all'interno di un veicolo nel centro della capitale Seul, ha detto l'agenzia di stampa sudcoreana citando la polizia. Lee Sun-kyun era indagato perché sospettato di fare uso di cannabis e altri farmaci psicotropi. Questo scandalo aveva offuscato la sua immagine di attore di successo privandolo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari, secondo diversi media sudcoreani. Lee è apparso in diversi lungometraggi del regista Hong Sang-soo ma è stato con Parasite, sotto la direzione di Bong Joon-ho, che ha raggiunto la notorietà internazionale.

Il suo ultimo film Sleep, dove interpreta il ruolo di un marito sonnambulo che terrorizza la moglie, è stato presentato quest'anno fuori concorso al Festival di Cannes.