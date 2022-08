Attilio Fontana, il post choc dal letto di ospedale spaventa i fan: «Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre»

L'attore e cantante 48enne Attilio Fontana è stata ricoverato in ospedale. È stato lui stesso a renderlo noto ai suoi fan dal suo profilo Instagram. Un post che ha allarmato tutti i suoi fan: una foto con gli occhi lucidi in un letto d'ospedale, cuffia alla testa e camice indosso, l'attore clase '74 era pronto per entrare in sala operatoria.

Attilio Fontana, il post spaventa i fan

«Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..». Parole, prese in prestito da uno dei suoi stessi brani, Tangolento. «Casella imprevisti, ci rivediamo al Via», nessuna spiegazione in piu'. Non si sanno ancora le motivazioni che hanno portato al ricovero l'attore ma il post ha fatto il pieno di like e di messaggi di sostegno. Colleghi e fan si sono uniti augurando un grosso augurio al musicista.

Come sta

Oggi torna ad aggiornare i suoi follower Attilio, l'intervento è anadato bene: «Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato. Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici. Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato. Grazie ancora a tutti, davvero. “Tagliando” fatto. Back to the future».

La carriera

Fontana ha iniziato la sua carriera come attore teatrale e di fotoromanzi, poi ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Nel 2013, però, ha partecipato alla terza edizione di Tale e quale show e vince sia nella categoria campioni che in quella di super campione, da lì un successo dopo l’altro. Nel 2016 ha pubblicato il singolo con la propria compagna Clizia Fornasier Terra 2, conosciuta nel 2013 dopo la relazione con la cantante Ilaria Porceddu.

I due si sono incontrati proprio a Tale e Quale Show. Da allora non si sono più lasciati. La coppia ha avuto due figli maschi: Blu Francesco Pio, nato il 1º giugno 2016, e Mercuzio, venuto alla luce il 4 febbraio 2019.