Volete diventare un astronauta? Volete andare in orbita come Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano o Paolo Nespoli? Ecco i primi requisiti del durissimo concorso che il 31 marzo sarà lanciato dall'Agenzia spaziale europea che cerca nuovi astronauti, anche con disabilità, per le prossime esplorazioni spaziali che comprendono anche il ritorno sulla Luna. Il concorso precedente iniziò nel 2009 e portò alla selezione di sei astronauti, fra i quali Parmitano e Cristoforetti, la prima italiana in orbita, su 8.330 candidati. Gli italiani che parteciparono furono 919 fra i quali 147 donne, numerosi di loro venivano dalle forze armate in particolare dall'Aeronautica militare come appunto Parmitano e Cristoforetti. Per il prossimo concorso non importa avere una licenza di pilota d'aereo ma bisogna avere un certificato medico che attesti la possibilità di diventare pilota.

Il lancio del concorso è avvenuto oggi dalla sede di Colonia dell'Agenzia spaziale europea.

