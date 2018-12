Asia Argento opera d'arte vivente in una teca al Vittoriano: sorpresa tra i visitatori

Al Complesso del Vittoriano, nell’ambito della mostra“Marco Manzo”, in cartello fino al 16 Dicembre ed in concomitanza con le mostre di Andy Warhol e Jackson Pollock, èandata in scena una performance artistica dal titolo “Diorama d’Aria”che ha visto Asia Argento esposta come opera d’arte vivente all’interno di una teca, durante scene di vita quotidiana, mostrando alcuni dei tatuaggi in stile ornamentale, opera di Marco Manzo, tra i quali la famosa collana Vittoriana che le decora il decolletè, motivo ripreso su due busti in ceramica tatuata raffiguranti l’attrice collocati di fianco alla teca.



La teca è stata posta tra le circa 100 opere in marmo, bronzo ed alluminio e sotto a due enormi quadri animati in cui il tatuaggio prende vita su dei corpi, rendendoli sculture in movimento. Durante il periodo della mostra, i numerosi visitatori hanno potuto ammirare, tra le altre opere, modelle tatuate esposte come opere d’arte vivente in eleganti abiti scuri.

Manzo ha portato nel corso della sua carriera il tatuaggio nei musei di arte contemporanea e nelle loro collezioni permanenti, segnando una nuova tappa nella storia dell’arte. La mostra è in calendario al Complesso del Vittoriano, Ala Brasini, sino al 16 Dicembre.

