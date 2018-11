Corona, ecco il motivo dell'addio ad Asia. «È distratto dai problemi con la giustizia»

L’improvviso amore fra Fabrizio Corona e Asia Argento è finito e la coppia si è lasciata seguendo lo schema “mediatico” che li ha contraddistinti: Asia ha scritto in un post “Scendo da sta' giostra” e lui ha replicato sui social con un video in cui piange con la canzone “Quando finisce un amore”.

LEGGI ANCHE Fabrizio Corona, Procura chiede il ritorno in carcere: «Ormai sono abituato»

LEGGI ANCHE Elena Santarelli, un anno dopo la verità sulla malattia del figlio

Sulle motivazioni delle brusca fine della storia sono state scritte molte cose, compreso un contratto firmato fra i due, ma ora sembra che alla base ci siano i problemi con la giustizia di Corona, che l’avrebbero allontanato dalla sua ex fidanzata. Un mese di tramessioni televisive e intervista per raccontare il loro amore (Verissimo, La repubblica delle Donne, Domenica in) ma Fabrizio è concentrato sul nuovo processo che lo attende. Questo, secondo “Chi”, in edicola domani, lo avrebbe distratto dalla storia d’amore: “Le telefonate - fa sapere la rivista - sono sempre meno, i messaggi idem e le dediche sui social praticamente scomparse... Un mondo parallelo, che in realtà non dovrebbe mai e poi mai condizionare una storia, ma che nella realtà di oggi purtroppo lo fa. Le assenze molteplici di Corona quindi insospettiscono Asia, che corre subito a Milano per capire che cosa sta succedendo.

E anche se tra i due quando si incontrano, riscatta la passione tra baci e abbracci, Corona non è più lo stesso. Così la Argento percepisce subito che non è più la stessa cosa con Fabrizio, che lui c’è fisicamente, ma non più con la testa e tantomeno col cuore. E la doccia fredda arriva quando, invece di trascorrere il resto del tempo insieme, lei torna a Roma e lui non fa nulla per trattenerla. Durante il viaggio Asia si sfoga con chiunque le capiti a tiro. Nella sua testa con Fabrizio è finita. Così prende il suo cellulare e fa partire il messaggio d’addio. E poco dopo scrive sul suo profilo Instagram che scende dalla “giostra” lasciandosi alle spalle “una farsa grottesca”…”.

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA