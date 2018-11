Asia Argento, Dario Argento rivela: «L'altra sera ha pianto al ristorante»

«Asia sta molto bene, ride, scherza ed è piena di vivacità. Mi è dispiaciuto non vederla ad X Factor, lei era la più brava». A parlare è Dario Argento, oggi ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Se vedo ancora X Factor? No, non lo vedevo di solito, l'ho visto quest'anno perché c'era lei. Asia è adesso più tranquilla, c'è una grande partecipazione della gente nei suoi confronti, le persone la fermano e le dicono "sto con te". Al ristorante l'altra sera, una persona le ha detto "sto con te Asia!" e a lei sono venute le lacrime agli occhi...».

Quando gli viene chiesto di Jimmy Bennett, Dario Argento non ha dubbi: «Lui è una persona particolare, in questa vicenda c'è qualcosa che non funziona, che non va. Un complotto? Sì, penso che potrebbe esserci». Da parte di chi? «Dei soliti - ha detto a Un Giorno da Pecora il regista - di quelli che ce l'hanno con Asia, di tanti, non solo di una persona».