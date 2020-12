Arturo Diaconale, morto il portavoce della Lazio. L'ultimo post: «Cari tifosi sarò sempre vicino alla squadra»

È morto nella sua casa romana Arturo Diaconale. Il giornalista, 75 anni, che era il portavoce ufficiale della Lazio, lottava da tempo contro un male incurabile e le sue condizioni si erano aggravate. Diaconale aveva 75 anni.

A fine aprile era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza alla testa, ma la lunga convalescenza non è stata semplice. Era arrivato nel club biancoceleste il 1 agosto del 2016, chiamato da Lotito a dare man forte alla comunicazione della società. Ma Arturo è stato soprattutto un giornalista e direttore dell’Opinione per 27 anni. Grazie alla sua lunga esperienza nel mondo del giornalismo e della politica, Diaconale il 4 agosto del 2015 è stato eletto come membro nel consiglio d’Amministrazione della Rai dalla commissione vigilanza della Rai, carica ricoperta fino a luglio del 2018.

«La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia». Questo il messaggio del club biancoceleste.

