Articolo 31, chi sono, età, canzoni: tutto sul gruppo in gara tra i big a Sanremo

Gli Articolo 31 sono un gruppo musicale composto da J Ax e Dj Jad, all'anagrafe Alessandro Aleotti (J Ax, 51 anni) e Vito Luca Perrini (Dj Jad). Il gruppo formato negli anni Novanta fu tra i primi a portare l'hip hop in Italia, e quest'anno torna sul palco di Sanremo 2023. Non si tratta di una vera e propria reunion, perché il duo è già tornato insieme dal 2018 per alcuni concerti ma il loro ritorno sul palco è attessissimo. I loro successi come "Ohi Maria", "Il Funkytarro", "Ti tiro scemo", "Italiano Medio", "Domani" hanno fatto cantare più di una generazione e ora il gruppo promette di portare sul palco qualcosa di nuovo rispetto alla trap.

Articolo 31, i successi anni Novanta, da "Italiano Medio" a "Domani"

Gli Articolo 31 nascono a Milano nel 1990, come gruppo formato da J-Ax e DJ Jad. Il gruppo riproponeva in italiano il genere freestyle, nel 1994 l'esordio con il primo singolo"Nato per rappare/6 quello che 6", pubblicato nel 1992 dalla Crime Squad solamente su vinile e a tiratura limitata. Arriva poi il disco intitolato Strade di città e pubblicato nel 1993 da cui vengono estratti singoli come "Tocca qui" e "Ti sto parlando". Nel 1994 esce "Ohi Maria", canzone dedicata alla Marijuana che diventa un successo intergenerazionale e vince nel 1995 "Un disco per l'estate" diventando il cavallo di battaglia del gruppo.

Tra il 1996 e il 1997 è la stagione d'oro in cui pubblicano successi come Domani, Tranqi Funky,2030 e Il funkytarro e partecipano a Festivalbar. Dagli anni duemila il gruppo abbandona l'hip hop e svolta verso sonorità più pop.

Dal 2006, dopo 9 album, il duo si è preso una "pausa di riflessione" in cui i due artisti hanno intrapreso carriere da solisti. Nel 2018 una serie di concerti hanno celebrato una reunion per i 25 anni di carriera che ha segnato il tutto esaurito in ogni data.

Il nome Articolo 31: da dove viene?

Il nome del gruppo viene dalla famosa Section 31 del Broadcasting Authority Act, una legge emanata dal parlamento irlandese nel 1976 in seguito ai disordini in Irlanda del Nord che fu molto contestata perché considerata una minaccia alla libertà di pensiero nel paese.

J-ax chi è, vita, età, moglie

Alessandro Aleotti, in arte J-Ax è nato a Milano nel 1972 (51 anni) ed è cresciuto a Cologno Monzese. Da piccolo ha vissuto insieme ai genitori e al fratello Luca Paolo, diventato poi l’artista musicale chiamato Grido (ex Gemelli Diversi). In alcune interviste ha raccontato di non amare la scuola e di essere stato vittima di bullismo, per questo dopo le superiori ha iniziato a lavorare. Dal 2007 è sposato con la modella americana Elaina Coker, da cui ha avuto un figlio, Nicolas Aleotti, nato il 24 febbraio del 2017. Il rapper ama i tatuaggi ed ha la testa completamente tatuata, tra cui un tatuaggio dedicato al figlio.

J-Ax la lite con Fedez

Dopo lo scioglimento degli Articolo 31 nel 2006 J - Ax inizia una carriera da solista con successo come "O ti Amo o Ti Ammazzo". Dal 2013 collabora con il rapper Fedez con cui fonda l'etichetta discografica . Il rapporto con Fedez si è incrinato nel 2018 ( Fedez aveva rivelato in un’intervista a La Confessione che l’ex Articolo 31 aveva stretto accordi con il suo ex manager a sua insaputa). Successivamente si sono riappacificati.

