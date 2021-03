Arisa, foto in reggiseno su Instagram: «Il mio seno non è più un problema. Ho imparato ad amarmi»

Arisa ha spiazzato i fan con uno scatto inaspettato condiviso sui social. Arisa ha postato due foto di se stessa in reggiseno, con il prosperoso décolleté in bella mostra. «Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere. Vi piacciono le mie tette?».

Immediati i commenti dei fan. «W le tette», scrivono alcuni utenti. E c'è anche chi ci scherza su: «Che ti sei bevuta Arisa?». Ma lei risponde così: «Niente, neanche un bicchiere di vino». Boom di like.

