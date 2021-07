Arisa tra Amici, X Factor e Sanremo: 5 curiosità che forse non conosci

Lunedì 12 Luglio 2021, 17:51

Una voce da usignolo che ha tenuto tutta Italia incollata al televisore: era il 2009 quando Arisa, caschetto e occhiali grandi, vinceva il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte. Cantava "Sincerità" e da allora è una delle voci italiane più apprezzate.

Arisa sexy in piscina, il costume è "trasparente": «Foto in stile balenottera spiaggiata»

APPROFONDIMENTI INSTAGRAM Arisa sexy in piscina, il costume è... INSTAGRAM Arisa in topless sui social PERSONE Arisa, il fidanzato Andrea Di Carlo la lascia (di nuovo) su... TELEVISIONE Amici 20, Lorella Cuccarini parla di Tancredi: cosa svela sul... TELEVISIONE Amici 20, Tancredi dedica al papà “famoso” la...

Giudice di X Factor, conduttrice del Festival della canzone più importante d'Italia e oggi anche una delle insenganti della scuola di Amici di Maria De Filippi: Arisa non si ferma mai. E infatti è fuori da pochissimi giorni "Psycho", il suo nuovo singolo. Un brano che parla di lei, senza filtri, o, come scritto proprio da Arisa nel post che annunciava la nuova uscita, nella sua "umanità imperfetta, ma decisa a prendersi tutto quello che le spetta". Tante le curiosità sulla cantante, eccone 5 che probabilmente non conoscete: il video.