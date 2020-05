Arisa, via la parrucca: «Io sono questa, che tu lo voglia o no»

Arisa ci ripensa e toglie la parrucca. Qualche giorno fa la cantante aveva condiviso un post in cui faceva sapere di volerla indossare e di non voler sentire critiche a riguardo, ma ora è tornata sui suoi passi avvisando i follower e spiegando le ragioni della sua scelta.

Arisa ha pubblicato un post con i suoi capelli, tagliati moto corti, accomagnato da una didascalia in cui fa capire di voler essere se stessa: “Io non sono come tu mi vuoi – ha scritto sul social - ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua”.

Il lato estetico non deve prevalere: “Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più, fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire fica sui social,fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare. Ne ho di cose da dire, di cose da dare.. tutte noi siamo un pozzo prezioso di sorprese e abilità ma spesso ci lasciamo condizionare e ci perdiamo un bicchier d’acqua, CORAGGIO TIPE. #rosalbapippa”.





