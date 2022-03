Arisa e Vito Coppola a Domenica In: «Non possiamo definire il nostro rapporto»

«Non possiamo definire il nostro rapporto, c'è un nucleo all'interno, ma ogni giorno cambia forma: un giorno è un quadrato, un giorno è un cerchio. Non possiamo etichettarlo» Così Arisa dal salotto di Domenica In intervistata da Mara Venier si esprime sui rumors sulla sua presunta relazione con Vito Coppola, il ballerino con cui è stata protagonista della vittoria a Ballando con le Stelle. I due erano già stati ospiti allo show di Rai 1 la scorsa settimana e anche allora le voci sul loro rapporto erano state al centro dell'intervista. Nel botta e risposta si era creata una situazione più tesa e la cantante aveva detto senza mezzi termini "io mi sento fidanzata, lui no". Dopo una settimana, la situazione tra i due sembra molto più distesa.

Domenica In, Arisa gela Vito Coppola in diretta: «Io mi sento fidanzata, lui no»

Tanto che lui ha ribadito il pensiero espresso da Arisa: «Ci accusano dicendo che non vogliamo definirlo (il nostro rapporto ndr) o girarci intorno ma noi siamo due persone trasformiste. La stessa cosa vale per il nostro rapporto: ci viviamo e ce la prendiamo così come viene non dobbiamo per forza etichettarlo» ha detto Coppola. Il ballerino, durante lo show Ballando con le Stelle aveva anche dichiarato che «Ormai Arisa farà per sempre parte della mia vita» una frase che aveva aumentato acceso le speranze dei fan circa un possibile rapporto stabile tra i due.