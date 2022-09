Arisa, concerto a Velletri annullato: «Ha subito un intervento chirurgico». Sui social nessun post

Fan in ansia per le condizioni di salute di Arisa. La cantante genovese il 2 settembre avrebbe dovuto esibirsi a Velletri, vicino Roma, ma un comunicato stampa ha avvisto che il concerto sarà annullato per motivi non meglio precisati. «International Music è spiacente di comunicare che il concerto di @arisamusic a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute», si legge in una nota sui social International Music.

Terni, Arisa canta Sergio Endrigo «Le sue parole emozione pura»

Tanta dunque la preoccupazione tra chi segue la cantante, che questa estate ha girato l'Italia con il suo Ero romantica Little Summer Tour. Al momento resterebbe confermato il live del 4 settembre a Terni. A svelare qualche dettaglio in più è però la pagina Facebook di “Pro Loco Velitrae” che fa sapere: «Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022».