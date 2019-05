Arisa svela un segreto su Instagram: «Ecco perché porto i capelli corti...»

Arisa e il dramma segreto su Instagram. La cantante lucana ha rivelato in una story cosa la costringe a portare i capelli corti. Non si tratterebbe di una scelta glamour: dietro il suo look si nasconderebbe dell'altro. «Non mi faccio crescere i capelli, perché quando li ho lunghi me li strappo», avrebbe detto Arisa. Che, secondo il sito, soffrirebbe di tricotillomania. Un disturbo ossessivo-compulsivo che induce chi ne soffre a strapparsi i capelli quando sono sotto stress.

