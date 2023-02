Ariete fidanzata e vita privata: chi è la giovanissima cantante in gara a Sanremo

Ariete, all'anagrafe Arianna Del Giaccio, è una cantautrice e compositrice italiana di 21 anni (è nata nel 2002). Originaria di Anzio, la cantante aveva partecipato a X Factor nel 2019 a soli 17 anni e per la canzone "l'Ultima Notte" pubblicata nell'estate 2021 scelta per la pubblicità di un celebre gelato. La cantante salirà sul palco di Sanremo 2023 con il brano "Mare di guai", una ballad in cui racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata.

Ariete, vita privata e fidanzata

Nata ad Anzio (Roma) il 27 marzo 2002, si appassiona alla musica sin dall'età di 8 anni, quando inizia a suonare la chitarra e il pianoforte. Dopo pochi anni compone già i primi pezzi. Si dichiara apertamente bisessuale e nei suoi pezzi racconta il suo amore per le ragazze. Il nome Ariete deriva dal suo segno zodiacale, in cui si rispecchia soprattutto per la caratteristica della testardaggine per il suo carattere forte e deciso.

Ariete, testo e significato Un mare di guai: canzone di Sanremo 2023

L'esordio a X Factor e il successo con "L'ultima Notte"

Ariete ha partecipato a X Factor a soli 17 anni nel 2019, selezionata da Sfera Ebbasta per le Under Donna. Ai Bootcamp canta Irene dei Pinguini Tattici Nucleari, ma viene poi scelta un’altra ragazza per gli Home Visit e i Live show. Nel 2020 esce il suo primo singolo "Quel Bar" e con Bomba Dischi pubblica l'EP d'esordio Spazio, e i suoi brani Amianto e Pillole diventano dischi d'oro. Pubblica altri successi come Tatuaggi (in collaborazione con gli Psicologi, disco di Platino) e l'EP "18 anni" il cui brano Mille Guerre vince il disco d'oro.

Nel 2021 arriva il successo con "L'ultima notte" che diventa una cnazone dell'estate. È presente anche nella seconda stagione di “Summertime”, serie tv Netflix di grande successo successo soprattutto nella fascia teen. La cantautrice firma poi un contratto con la casa discografica Bomba Dischi.

Il 25 febbraio 2022 pubblica il suo primo album in studio Specchio, contenente undici brani, con la partecipazione di Franco126 nella traccia Fragili e Madame nella traccia Cicatrici, certificata successivamente oro. Quell'anno inizia un tour musicale in tutta Italia, intitolato Specchio Tour.

Sanremo 2023, la scaletta serata per serata: conduttrici, ospiti e big. Ecco cosa vedremo al Festival dal 7 all'11 febbraio