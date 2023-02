Ariete a Sanremo, Anzio in festa: «Tutti a casa a tifare per lei, che emozione vederla sul palco»

Il sostegno ad Arianna Del Giaccio, vent’anni, in arte Ariete, corre sui social. Che da martedì sono mobilitati per seguire e sostenere la prima avventura a Sanremo della giovanissima cantautrice originaria di Anzio. Emozionati i suoi amici di infanzia che si sono riuniti davanti alla tivù per la loro Ariete. «Abbiamo pensato di ritrovarci a casa mia con altri amici per seguire Arianna - racconta Andrea Pelagallo - ci conosciamo da ragazzini. Abbiamo seguito la progressione della sua carriera musicale giorno dopo giorno e ci emoziona vederla sul palco a Sanremo».

Ieri sera i brani in gara sono passati sotto il giudizio del televoto che ha consentito ad Ariete di recuperare posizioni in classifica. I voti sono arrivati non solo da Anzio, ma anche dalla vicina “gemella” Nettuno; il tam tam a favore di Ariete è stato incessante e gli SMS in suo favore sono partiti a raffica. Un sostegno è arrivato dai gruppi Facebook più popolari come “Anzio bandiera nera”, “Anzio che fu” e “Anzio.Net-Parola al cittadino”, ma anche dal gruppo di ex alunni del liceo classico Chris Cappell College di Anzio che la giovane cantautrice ha frequentato prima di spiccare il volo nel mondo dello spettacolo. «È stata fantastica, canzone bellissima - spiega Giorgio Buccolini sul gruppo Anzio.Net - A soli vent’anni ha saputo controllare l’emozione sul palco del teatro Ariston come non mai. Bravissima».

Questa sera nella serata dedicata alle cover Ariete tornerà col palco insieme a Sangiovanni sulle note di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato. Ronciglione, il piccolo centro del viterbese, è mobilitato per sostenere il suo Marco Mengoni che sta guidando la classifica provvisoria al festival di Sanremo confermata anche dal televoto di ieri sera. E ieri sera il brano “Due vite” del cantante ronciglionese è stato irradiato nelle strade cittadine attraverso la filodiffusione. Per la serata finale del festival di Sanremo, l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini per sabato 11 febbraio al teatro comunale “Ettore Petrolini” per seguire l’ultima serata del festival e fare il tifo per Marco. Il cantante di Ronciglione è infatti tra i favoriti con il brano “Due vite”. «Quando Marco Mengoni chiama, Ronciglione risponde! - si legge sulla pagina Facebook del Comune - Ancora ancora incantati dall’esibizione di ieri sera a Sanremo del nostro concittadino Marco Mengoni, siamo felici di invitare i cittadini all’evento organizzato dal Comune per condividere tutti insieme l’emozione dell’ultima serata del festival e fare il tifo per Marco».