Ariano Irpino, Emilio D'Avella e Pamela Mustone muoiono in moto nel Foggiano: avevano 30 anni e stavano per sposarsi

Pamela ed Emilio dovevano sposarsi a breve. La loro vita, i loro sogni, i loro programmi sono finiti lungo la statale 90 delle Puglie, all'altezza di Troia, nel Foggiano. Sono morti insieme, in moto. Ed è morto anche il loro amico Emanuele. Vivevano tutti ad Ariano Irpino (Avellino). Il comune è sotto choc ed è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui verranno celebrati i funerali.

In moto insieme, poi lo scontro contro la Dacia duster guidata da un uomo positivo all'alcol test

Emilio D'Avella, 30 anni, la sua fidanzata, Pamela Mustone, 33 anni, e Emanuele Serafino, 32 anni, sono morti. Viaggiavano a bordo di due moto - Emilio e Pamela viaggiavano insieme - erano diretti a Foggia. Si sono scontrati con una Dacia Duster, il cui conducente è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato.

La dinamica dell'incidente è tutta da ricostruire: secondo quanto si apprende le due moto viaggiavano quasi appaiate prima dell'impatto. La testimonianza dell'unico superstite dovrebbe consentire di fare chiarezza su quanto accaduto e su eventuali responsabilità.

Ariano Irpino, è lutto

«La comunità è stata duramente colpita dalla morte di tre giovani conosciuti e apprezzati da tutti. Non faremo mancare il nostro sostegno alle famiglie», dice il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza che ha preannunciato il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali. La riunione del consiglio comunale, convocata per questa mattina, su decisione di tutti i gruppi consiliari è stata cancellata in segno di lutto.

«Apprendo con sgomento quanto è accaduto -dice il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo- prego per le vittime e per sostenere le loro famiglie». Chiusi nella serata di ieri bar e pub del centro storico di Ariano Irpino: Emilio e Pamela, prossimi al matrimonio, gestivano un locale nella centralissima via D'Afflitto. Emanuele Serafino lavorava in una azienda che produce componentistica idraulica.