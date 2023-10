Anya Taylor-Joy, la "regina degli scacchi" si sposa a Venezia: la cerimonia, gli invitati e l'abito da sposa (rivisitato)

La regina degli scacchi si è sposata a Venezia. Anya Taylor-Joy, attrice nota per aver interpretato la famosa serie Netflix, si è sposata ufficialmente con il suo fidanzato, il musicista inglese Malcolm McRae lo scorso fine settimana.

La cerimonia

Dopo 2 anni di amore la coppia ha scelto una delle destinazioni italiane più romantiche. La coppia si è scambiata i voti nuziali domenica in una cerimonia privata a Venezia davanti a un pubblico di 150 ospiti vip tra cui la top model Cara Delevingne e l'attrice di "Inventing Anna" Julia Garner. Anche Nicholas Hoult, meglio conosciuto per aver interpretato Tony in Skins, era presente con la fidanzata Bryana Holly.

L'abito da sposa

Per quanto riguarda l'abito da sposa di Anya, sembra che la star abbia detto "sì" indossando un abito beige con un velo etereo. L'abito insolito, probabilmente realizzato su misura, presentava uccelli ricamati e spalline sottili per una versione unica del tradizionale abito da sposa.



anya taylor joy in a custom dior gown for her wedding, she looks like an actual angel!! pic.twitter.com/3MxZgCbgTC — corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) October 2, 2023

Chi è il marito

Anya, 27 anni, ha parlato pubblicamente per la prima volta della sua relazione nell'aprile 2022, parlando del suo reciproco amore per i libri con Malcolm. «Ho finalmente trovato qualcuno che siederà felicemente in silenzio con me a leggere», ha detto a British Vogue. «Abbiamo praticamente 80 anni e 7 allo stesso tempo, e funziona davvero bene». La star di Peaky Blinders è apparsa poi con Malcolm, 29 anni, alla première di The Northman a Londra quello stesso mese, dopo averlo baciato sul tappeto rosso in un raro momento di affetto per la dolce coppia.