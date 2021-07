Antonio Rossi ricoverato in ospedale: colpito da un infarto dopo una maratona a Conegliano

Martedì 20 Luglio 2021, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 15:13

Un malore dopo una maratona, domenica. Un segnale rivelatore di un infarto. Ora Antonio Rossi, ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera Azzurro, attuale sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como per i postumi di quell' infarto.

Antonio Rossi, infarto: il campione è ricoverato in ospedale

Rossi, che domenica aveva accusato un malore mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano (Treviso), era stato ricoverato nella cittadina veneta, per poi essere trasferito, quando si è stabilizzato, a Como dove lavora il suo medico di fiducia, Mario Galli. Ora le condizioni del campione e politico lecchese sono buone, tanto che potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni.

