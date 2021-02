Tapiro di Striscia ad Antonio Conte, ma lui rifiuta e pianta in asso Staffelli

Questa volta Antonio Conte ha detto di no. Ha deciso di non accettare il Tapiro d’oro che Valerio Staffelli ha provato a consegnargli. Un rifiuto senza diritto di replica. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la Juventus e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli, l’inviato di Striscia la notizia ha cercato di intercettare l’allenatore dell’Inter per poter scambiare qualche parola a mente fredda. Ma niente. Questa volta Conte ha scelto la strada del silenzio. Nessun parola, nessuno commento. È salito sulla sua macchina visibilment e “attapirato” senza rispondere a una sola domanda dell'inviato del tg satirico di Antonio Ricci come era avvenuto invece lo scorso 26 novembre.

Non certo un momento facile per Antonio Conte allenatore nerazzurro che dopo essere uscito dalla Champions League ha perso pure la finale di Coppa Italia del prossimo 19 maggio e in campionato è dietro al Milan. Le immagini parlano chiaro: Conte è sembrato ancora molto contrariato per quanto successo a Torino, nello stadio che lo ha visto trionfare per anni, sicuramente nervoso e poco disponibile al dialogo.

