Antonio Conte ricoverato per forti dolori addominali: sarà operato per la rimozione della cistifellea

Antonio Conte in sala operatoria. Il manger del Tottenham soffre da tempo di «forti dolori addominali» e sarà operato per la rimozione della cistifellea. Lo rivela il club inglese con un post sui suoi account social, nel quale specifica che Conte osserverà «un periodo di convalescenza». All'allenatore salentino è stata diagnosticata la colecistite, un'infiammazione della cistifellea, di solito causata dalla presenza di un calcolo biliare che ostruisce il dotto cistico.

Non è chiaro quando Conte potrà tornare in panchina. L'ex ct della nazionale, solo qualche settimana fa, dichiarava: «Molte volte diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi. Questa stagione mi sta facendo fare una riflessione importante sul mio futuro». Conte a fine stagione potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra e non è da escludere che anche i recenti problemi di salute possano convincerlo definitivamente a optare per questa scelta.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.



Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.



Everyone at the Club wishes him well 💙

