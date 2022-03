Antonino Spinalbese, la confessione choc dell'ex di Belen: «Soffro di una grave malattia autoimmune»

Antonino Spinalbese rompe il silenzio. Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, tutti avevano parlato tranne lui. Così il giovane hairstylist ha lasciato le sue parole, fatte di momenti buii e difficoltà, ai suoi follower. Con un video di 10 minuti Antonino si racconta come non mai con schietezza e lucidità. «Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di una vita felice, ma non era così», ha esordito così l'ex di Belen.

«Dovevo ancora schiantarmi contro una macchina, incrinarmi due costole, ricevere una notizia terribile da un medico, e perdere una delle cose a me più care», ma non si sta riferendo ai rumors Spinalbese. «No, non sto parlando del gossip che tutti cercano». Ha raccontato la sua vita fatte di svolte tortuose il ligure: «Erano bastate due novità: un nuovo lavoro e un nuovo amore. Due novità per stravolgere la mia esistenza dall’oggi al domani». Un amore quello con Belen che lo totalizzato proiettandolo in una nuova realtà.

L'ansia del gossip

«L’amore ci cambia già di per sé ma quando nel frattempo diventi personaggio famoso è diverso; è come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo. Se ti piace o non ti piace non importa, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda. La vita non è solo tua, ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici, ma titoli di quotidiani e riviste. Qualcosa di strano per un tipo riservato come me. In fondo mi sento ancora quel ragazzo semplice di Torre del Greco».

Dalle stelle alle stalle

L'inizio con la Rodriguez è stato pazzesco. «Era una vita felice che non finiva di stupirmi. 9 mesi e sarei diventato papà. Ho visto tutto quello come gioia ma anche come passaggio di testimone come dono del cielo dal mio papà Rosario. Ero felice davvero. E lo ero ogni giorno di più, fino al giorno più bello della della mia vita, il 12 luglio 2021». Grazie alla nascita di Luna Marì Antonino è riuscito a superare anche la sua ansia da prestazione di una vita sotto i riflettori, ma poi tutto cambia di nuovo.

«La sceneggiatura del mio film fa coincidere il momento più felice della mia vita con una serie di drammi. L’inizio è dei più comuni, problemi di coppia, come quelli di chiunque…», ha spiegato Spinalbese, evidenziando però che lui si trovava a parlare dei suoi problemi non con amici e parenti ma con i giornalisti.

L'inizio della caduta

«Quello era solo l’inizio della caduta», poi lo stress lo portò a perdere forze e peso, fino a portarlo a un indebolimento che, durante un viaggio in autostrada, non gli fece notare un pneumatico abbandonato, facendolo sbattere. Fu allora che Antonino si incrinò due costole. Ma non è tutto qui, il peggio doveva ancora arrivare.

La scoperta della malattia

«Poi accusai un dolore nella parte alta dell’intestino. Inizialmente pensai a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava». Così andò in ospedale e venne ricoverato immediatamente. Il ricovero durò 10 gioerni. Responso: «Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita. Perché? Perché tutto insieme?», questo ha continuato a chiedersi Spinalbese che dal toccare il cielo con un dito si è trovato gettato in un inferno che non si aspettava. «Uscito dall’ospedale non ero più Antonino, avevo perso 13 kg, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche andare in palestra».

La rinascita e i nuovi progetti

Fortunatamente al fianco dell'hairstylist in quel momento difficilissimo c'era il suo amico personal trainer, Andrea: «Mi ha ricordato che dopo un momento di dolore c’è un momento di gloria». Il peggio è passato: «Adesso lo specchio torna a mostrare la mia vera sagoma, il primo passo è stato fatto». Da qui nasce il nuovo progetto che Antonino sta portando avanti proprio con Andrea: uno spazio gratuito per dare una mano a tutti coloro che si sono ritrovati fisicamente nella sua situazione.