Cannavacciuolo: «Mio padre non mi ha mai detto "bravo". Mi voleva medico o avvocato, a 13 anni gli dissi che volevo solo fare il cuoco»

Suo padre lo voleva medico, architetto o avvocato, ma Antonino Cannavacciuolo non ha mai avuto dubbi: «O mi fai fare il cuoco o non faccio niente». In un'intervista al settimanale Sette il popolare chef della tv, tornato con una nuova edizione di "Cucine da incubo", racconta i suoi esordi dietro ai fornelli: «Ho avuto la fortuna e la sfortuna al tempo stesso di avere un papà chef, così sono entrato da subito in cucine 5 stelle. Grazie a una consulenza di Marchesi nel ristorante in cui lavoravo ho capito cosa fosse il mondo stellato: fino a quel momento pensavo di essere bravo, invece di colpo sono passato dalle medie all’università».

Cannavacciuolo, dalla passione per la cucina al rapporto con il padre

Per Cannavacciuolo la cucina divenne subito una passione o un'ossessione: «In quel periodo avevo perso in poco tempo 15 chili: ero arrivato a pesare 78 chili per la concentrazione che davo al lavoro.

Quando tornavo a casa leggevo libri di cucina, ero dedito al cento per cento. Poi, verso la fine degli anni 90, ci sono stati due anni di continui sbagli».

«Volevo stupire, a tutti i costi - ha spiegato lo chef - Stupire con abbinamenti strani, insomma, sbagliavo. Poi, dal 2002 ho iniziato a parlare di ingredienti e le cose sono cambiate». Suo padre non gli ha mai detto "bravo": «Ormai tra noi c’è un gioco: gli preparo qualcosa e poi gli chiedo “allora papà, ho imparato qualcosa?”. Ma lui niente. So che si vanta di suo figlio con gli altri, ma non con me».

«Lui oltre a quello di chef faceva altri due lavori, si è impegnato moltissimo per noi. Forse per questo mi voleva medico, o architetto, avvocato... io mi sono impuntato e a 13 anni gli ho detto: o mi fai fare il cuoco o non faccio niente». E, a giudicare dai risultati, sembra che Antonino Cannavacciuolo abbia proprio avuto ragione.