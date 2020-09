Verissimo, Antonella Elia piange da Silvia Toffanin: «Pietro è in punizione ma so che mi ama»

Antonella Elia a Verissimo racconta i drammi della sua infanzia e parla del suo ex Pietro, lasciato alla fine di Temptation Island. Prima la morte della mamma quando lei aveva appena un anno e mezzo e poi il padre, venuto a mancare a 15 anni a causa di un incidente stradale. «Da piccola mi vergognavo di non avere la mamma e poi il papà», racconta a Silvia Toffanin.

Verissimo, Alena Seredova si commuove in diretta: «Ecco la mia piccola Vivienne. Il matrimonio? Può aspettare»

Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: «Il lockdown ci ha uniti ancora di più». Le dichiarazioni d'amore in diretta

Renato Zero a Verissimo: «Canterò anche in Paradiso», Poi il racconto choc sulla madre

Ma quello che sognava la piccola Antonella era un lavoro per mantenersi da sola. «Il primo a credere in me è stato Corrado - ricorda - ho iniziato con il teatro ma è stato veramente faticoso. Il pubblico mi ricopre di un amore immenso ma quelli che temo sono i miei colleghi».



È arrivato il momento di raccontare tutta la storia della nuova opinionista di #GFVIP: a #Verissimo Antonella Elia 😍 Posted by Verissimo on Saturday, 26 September 2020

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Elia si commuove poi in un filmato che la ritrae insieme a Pietro Delle Piane. «Ma lo sposeresti?», chiede Silvia Toffanin. «Ho un anello, ma per ora non lo uso, anche se sono convinta che lui mi ami».