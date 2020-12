Anthony Hopkins festeggia sui social la sua vittoria contro l'alcolismo. Una lunga lotta che lo ha visto vincere ben 45 anni fa: un risultato non scontato, di cui ha voluto rendere partecipi i suoi fan in tutto il mondo: «È stato un anno difficile, pieno di dolore e tristezza per tante persone. Ma 45 anni fa mi sono detto: vuoi continuare a bere fino a morire o vuoi vivere? «Voglio vivere», ho risposto. E improvvisamente è arrivato il sollievo e la mia vita è stata fantastica, pur avendo avuto alcune esitazioni, ma tutto sommato mi sono sempre detto "resisti", così l'attore gallese, naturalizzato americano.

Poi, l'attore 82enne ha salutato tutti: «Ciao a tutti. Buongiorno. Il nuovo anno sta arrivando. Oggi è il domani di cui eri così preoccupato ieri. Non mollate, restate lì, continuate a combattere. Siate coraggiosi e potenti forze verranno in vostro aiuto. Questo mi ha sostenuto per tutta la vita. Ed è tutto quello che ho da dire, e buon anno nuovo. Questo sarà l'anno migliore» ha concluso.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

