Anne Heche, l'attrice è cerebralmente morta, il tragico annuncio della famiglia: «Staccheremo la spina»

Anne Heche è celebralmente morta. L'attrice americana di 53 anni è in coma dalla scorsa settimana dopo un grave incidente d'auto. Ora la famiglia ha annunciato che la morte è imminente: verranno staccate le macchine che la tengono in vita e la famiglia, come volontà dell'attrice, avvierà la donazione degli organi.

L'annuncio della famiglia

«Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimanein coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva» è la comunicazione del portavoce della famiglia. «È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali. Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills».

Anne Heche, nell'incidente ha distrutto una casa. La proprietaria: «Ho perso tutti i beni di una vita»

L'incidente: alla guida sotto effetto di cocaina

Sull'incidente d'auto indaga la polizia. Secondo una prima ricostruzione l'attrice era alla guida dell'auto e si è schiantata contro un'abitazione, generando un incendio. In un primo momento la presenza di una bottiglia di vodka all'interno dell'auto aveva fatto pensare che la donna fosse ubriaca. I test tossicologici hanno smentito, appurando invece che l'attrice aveva assunto cocaina prima di mettersi alla guida. Per spegnere le fiamme c'è voluta più di un'ora e la donna è stata estratta con il corpo coperto di ustioni.