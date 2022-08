Anne Heche, l'attrice gravissima dopo un incidente: la sua auto è esplosa contro una casa a Los Angeles

L'attrice Anne Heche è in condizioni critiche dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incidente a Los Angeles. La sua Mini si è schiantata contro il garage di un condominio ed è esplosa. L'attrice ed ex fidanzata della conduttrice star Usa Ellen DeGeneres è intubata in ospedale.

La 53enne ha subito orribili ustioni durante la collisione. Alcune fotografie lla ritraggono mentre viene trascinata fuori dal relitto dell'auto intorno alle 11:00. Immagini scioccanti mostrano anche Heche pochi istanti prima dell'incidente al volante, con quella che sembrava essere una bottiglia di vodka nel portabicchieri. Il video catturato da una telecamera della porta mostra il veicolo di proprietà dell'attrice che sfreccia lungo una strada di Mar Vista pochi istanti prima di schiantarsi contro una casa, innescando l'incendio. L'attrice, che ha frequentato Ellen DeGeneres prima che si separassero, ha subito gravi ustioni ed è stata intubata, ma dovrebbe vivere dopo l'incidente dell'orrore.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto LA VITA Ivana Trump, i quattro matrimoni: dal maestro di sci a Donald,...

Yacht sugli scogli a Porto Cervo, l'autopsia: «Dean Kronsbein non è morto di infarto»

Il video dello schianto

Heche stava guidando la sua Mini Clubman blu nell'area Mar Vista di Los Angeles quando è entrata nel garage di un complesso di appartamenti. La gente del posto si è precipitata ad aiutare l'attrice: un uomo le ha chiesto di scendere dall'auto. Lei ha ignorato il consiglio e ha riavviato l'accensione, ha sbattuto la sua auto in retromarcia e ha accelerato lungo la strada a tutta velocità. Immagini e video la mostrano stordita al volante dopo il primo incidente, con un testimone che la catturava con una bottiglia con un tappo rosso nella sua macchina. Non è chiaro cosa ci fosse nel contenitore. In seguito ha virato di nuovo rapidamente fuori strada, ha sfondato una siepe e si è schiantata contro una casa vicina nell'isolato 1800 di South Walgrove Avenue. L'orribile incidente ha causato l'esplosione dell'auto prima che Heche fosse trascinato via dai vigili del fuoco e portato di corsa in ospedale in ambulanza.

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno affermato che 59 vigili del fuoco hanno impiegato 65 minuti per spegnere le "fiamme ostinate" e "salvare una donna adulta trovata all'interno del veicolo". «Penso che abbiano usato la gru per spostare l'auto per estrarre l'autista. È stato pazzesco", ha detto un testimone oculare alla NBC di Los Angeles. Le riprese aeree l'hanno mostrata con brutali cicatrici sulla schiena a causa del fuoco dopo che la sua parte superiore sembrava essere stata distrutta dal calore e si è contorta sulla barella per il dolore. I vigili del fuoco sono stati in grado di spegnere le fiamme in circa un'ora, secondo Fox 11, ma Heche ha subito gravi ustioni nell'incendio ed è ora in terapia intensiva. "Se c'è qualcuno vivo lì dentro, questo sarà un miracolo", ha detto il giornalista di Fox 11 Stu Mandel mentre osservava da un elicottero in bilico sopra la scena. Le immagini sbalorditive della scena hanno mostrato lo scafo bruciato dell'auto mentre veniva recuperato dalla siepe prima di essere rimorchiato via dalle autorità.