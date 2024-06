Annalisa e Tatanai insieme: «Siamo due "sottoni", non siamo mai riusciti ad avere una storia breve...»

Storie brevi, è un duetto. Una canzone che Annalisa canta con Tananai. Una canzone che racconta l’inizio di una relazione travolgente. Un duetto alla Mina e Celentano. «Sono un fan del Celentano romantico - racconta Tatanai al Corriere della Sera - e Mina è grandissima». «Quando ho sentito il brano la prima volta - continua Annalisa - ho pensato a “Somethin’ Stupid” nella versione di Robbie Williams e Nicole Kidman, o a Nick Cave e Kylie Minogue e altri momenti di storia in cui ci siamo inseriti a modo nostro. Fuori dalla musica il riferimento sono amori maledetti e complicità oscene alla Bonnie e Clyde, Lupin e Margot».

Non è un tormentone

Non è un tormentone, o almeno non ha questa semplice ambizione. «È una canzone - dice ancora Tatanai - che io la ascolterei anche a novembre».

Poi ancora: «Sarebbe stato un peccato unirsi per fare una cosa circoscritta. È sbagliato pensare alla musica per il tormentone o per Sanremo: io voglio fare belle canzoni».

E Tatanani, ricorda ancora il Corsera, insieme a Ghali sono stati gli unici a esprimere solidarietà al rapper iraniano Toomaj Salehi condannato a morte dal regime per la sua musica. «Non è obbligatorio ma per chi ha un seguito trovo necessario e giusto sentirsi anche un po’ di responsabilità ed esprimere la propria visione del mondo. Io lo faccio cercando di non scadere mai nel maestrino o nel giudice immacolato». E Annalisa cosa ne pensa? «Se mi sento toccata da un tema ho la coscienza che si attiva e mi espongo».

E a proposito di stori brevi... Annalisa racconta di essere «una sottona, non ci sono mai riuscita ad avere storie brevi». Idem Tatanai: «Anche io sono un sottone... È vero che quando si parla di relazioni estive si pensa al divertimento e alla lussuria, ma ci restano nella memoria proprio per la spensieratezza e la rilassatezza del godersi l’attimo».