Annalisa e Tananai, show al TG1: «Quando parla Anna stai ad ascoltare Anna...»

Mercoledì 5 Giugno 2024, 08:21

Oggi esce ufficialmente il nuovo brano di Annalisa e Tananai, Storie Brevi, una canzone che si candida ad essere il tormentone dell'estate 2024, presentata anche al TG1 dopo la prima apparizione al concerto Road to Battiti di Giovinazzo. Proprio la loro apparizione durante il telegiornale del primo canale è riuscita a conquistare ancora di più i loro fan, che hanno notato quanto tra loro ci sia una meravigliosa alchimia, volando altissimo. Ma cosa avranno mai detto Annalisa e Tananai su Rai Uno? Perché sui social non si sta parlando d'altro? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



