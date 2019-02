Annalisa Chirico: «Il sesso? Solo con gli italiani. Sono innamorata, ma single»

Piccante intervista di Annalisa Chirico alla trasmissione radiofonica "Un giorno da Pecora". Molti i temi affrontati, tra cui inevitabilmente, quelli sentimentali visti i rumors continui sulla giornalista, sempre più star social. «Sono innamorata, ma non fidanzata. Lui non lo sa... cioè forse gliel'ho fatto capire. Ma io in amore sono un po' maldestra, come Bridget Jones».

Ma il lui in questione non è Matteo Salvini: «Al vicepremier sono legato da una profonda amicizia, ma tra di noi non c'è nulla, così come non c'è nulla con Luca Cordero di Montezemolo». I due furono paparazzi da Chi a bordo di un lussuosissimo yacht. In radio la trentaduenne Chirico ha anche ammesso il ritocco al naso: «Avevo una gobba che non mi piaceva. Il naso l’ho rifatto in una clinica privata, ho speso seimila euro», ha concluso ll’esperta di politica e costume.

