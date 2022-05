«Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme», (ma a un patto). L'ultimatum dell'ex di Gigi D'Alessio al rapper

Solo buone notizie per Anna Tatangelo. L'ex di Gigi D'Alessio può brindare ad un altro successo professionale (pare che scene da un matrimonio sia confermato anche per la prossima stagione) e anche all'amore ritrovato. Dopo i rumors che vedevano Lady Tata e Livio Cori in crisi pare che il sereno sia tornato tra i due cantanti. Secondo le indiscrezioni uscite su Chi i due sarebbero tornati insieme, ma ad un patto. Insomma da quanto si legge sul settimanale di Alfonso Signorini Anna e Livio sono tornati insieme ma ad una condizione (dettata dalla Tatangelo).

Anna e Livio di nuovo insieme: le indiscrezioni

«Dopo un mese di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì». Quindi stando a quanto riporta il settimanale di gossip il rapper avrebbe accettato l'ultimatum di Anna pur di riprendere la loro relazione.

L'ultimatum in attesa di conferme

Ora si attende solo la conferma o la smentita di quanto detto. Fin ora entrambi non hanno detto nulla a riguardo, neanche quando si erano cominciate a far largo le voci della presunta crisi. La cantante 35enne si era trincerata dietro un silenzio mentre Livio aveva solo detto ai suoi fan di non credere a tutto quello che circolava. Qualche giorno fa era stato Diva e Donna a dire che tra i due non c'era nessuna chiusura definitiva visto che entrambi si seguivano ancora sui social, ora arriva l'indiscrezione di chi a dar piu' forza alla questione. Insomma sembra proprio che Anna e Livio siano ancora insieme