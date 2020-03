Anna Tatangelo nuova vita dopo l'addio a Gigi D'Alessio: trasloco fai da te nella nuova casa romana

Alla fine è arrivato l’annuncio ufficiale che ha sancito la definitiva separazione fra il cantante Gigi D’Alessio e la compagnia (ormai ex) e collega Anna Tatangelo: “Ci abbiamo provato, in ogni modo – hanno fatto sapere sul social – ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati: «Non stiamo più insieme: succede a tanti, succede anche a noi»



La relazione fra Gigi e Anna è durata oltre 15 anni e in mezzo ci sono stati un figlio, Andrea, e una grave crisi, che sembrava superata ma evidentemente così non era. E ora Anna deve iniziare la sua nuova vita e lo fa con un trasloco fai da te. “Diva e donna” l’ha sorpresa mentre, tuta e leggins, porta le sua valigie in un appartamento nella capitale, ben lontano dalla reggia con cui abitava assieme a D’Alessio.



Naturalmente nella separazione, grade attenzione per il primogenito Andrea: “Le nostre strade si dividono – ha continuato la coppia sul social – ma cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”. La coppia è legata dal 2005, quando il cantante lasciò la moglie Carmela Barbato, da cui aveva avuto tre figli, per Anna che allora era appena diciottenne.



