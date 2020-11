Anna Tatangelo in lacrime a All Togheter Now. Hunziker: «Certi argomenti la emozionano»

In onda su Canale 5, la prima puntata del talent condotto da Michelle Hunziker. Quest'anno, oltre ai cento giudici del muro, anche una giuria speciale composta da J Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Proprio quest'ultima si è commossa fino alle lacrime.

Sul palco, una concorrente racconta la sua storia: «Io e il mio compagno siamo due artisti, da anni vorremmo comprare una casa, ma nessuno ci dà il mutuo. I miei genitori hanno fatto tanto per me, il mio sogno è portare mia madre a Machu Picchu». A questo punto, Michelle Hunziker chiede un commento ad Anna Tatangelo. «È bello - dice Anna - ripagare i sacrifici di un genitore...». La cantante di Sora, però, non riesce a terminare il discorso e scoppia in lacrime. Interviene Michelle Hunziker: «Senza entrare nei dettagli, questo argomento emoziona molto Anna». Sui social, i fan sono con lei: «Anna sei stupenda, fai piangere anche noi».

