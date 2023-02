Anna Oxa a Sanremo, polemica sull'ultimo posto in classifica: «Se non avete capito il brano siete analfabeti funzionali»

È polemica per l'ultimo posto di Anna Oxa nella classifica dei primi 14 artisti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. La cantante aveva molte aspettative per il suo ritorno sul palco di Ariston che però sono state deluse. Ora sulla pagina Oxarte (società dell'artista, ndr.) c'è un'ironica protesta per chi non ha apprezzato il brano Sali, (Canto dell'anima).



Cosa è successo?

Un opuscolo sugli analfabeti funzionali accompagnato da un testo di solidarietà verso chi non ha capito il brano in gara. E la notizia che a poche ore dalla pubblicazione il brano è il sesto più trasmesso dalle radio dei quattordici già svelati dal festival. Dal profilo Oxarte, il team di Anna Oxa reagisce così al quattordicesimo posto ricevuto nella classifica della prima serata con il voto dei giornalisti accreditati. «La società Oxarte - si legge nell'ironico testo che accompagna la foto-opuscolo sugli analfabeti funzionali - è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano Sali (Canto dell'anima).

NON IL COMUNICATO ANNA OXA - OXARTE VOCE SORGENTE CONTRO LA SALA STAMPA 💀#Sanremo2023 pic.twitter.com/7JCQQs992f — ¥le 💐 | sanremo era (@yleniaindenial1) February 8, 2023

Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l'attenzione».



Il post su Facebook di Oxarte

«Carissimi sonolegale rappresentante della società Oxarte, per cui ha scelto l'artista Anna Oxa con cui collaborare fin dal 2014. Mi spiace che nonostante la società Oxarte abbia riportato un dato statistico presente nel web, inerente all'analfabetismo funzionale (dopo aver letto dei commenti con lementele di non aver compreso il testo del brano «Sali»), alcuni giornalisti si siano sentiti chiamati in causa. Presumibilmente allo stesso modo e per lo stesso motivo (?) Probabilmente da alcuni non è stato compreso il post. Vorrei dire ai giornalisti (alterati) che attribuiscono situazioni mendaci alla signora Oxa che l'artista non vi ha dedicato nemmeno un secondo della sua vita da ieri dopo il canto, ad oggi, perché è stata amorevolmente con i suoi figli, presenti a Sanremo. Quindi questo titolo nell'immagine è l'ennesima bufala che porta il suo nome. Ma fate anche mozzarelle o solo articoli (bufale)? Vi ricordiamo che a tutela di una società civile e a tutela dei diritti Umani. Manager Società Oxarte Milly Milano P. S. Chi vuole approfondire di più sulla mia identità invece di violare la privacy avrà occasione nelle sedi competenti. Buon festival a tutti».