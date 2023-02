Anna Oxa aprirà il Festival di Sanremo: «Aspettatevi un bel canto dell'anima»

Anna Oxa, emozionata, parla della sua apertura Festival: «Aspettatevi un bel canto dell'anima».

«Vivo le cose più ‘animicamente’ e meno di testa». È questo lo stato d'animo di Anna Oxa, che questa sera aprirà la prima serata del Festival di Sanremo all’Ariston.

Intervistata da Giovanna Civitillo per La Vita in Diretta - il programma condotto da Alberto Matano su Rai1 - la Oxa ha aggiunto: «Che tipo di emozione è? Una domanda a cui non so rispondere». E su quali look porterà sul palco, la cantante rivela: «Aspettatevi un canto, un bel canto dell’anima e poi tutto il resto... veste l’anima».

La Oxa, che canterà il brano «Un’emozione da poco» riproposto in duetto, ha aggiunto: «È un inizio. E poi un essere qui con un altro brano è un’emozione, si riprende un punto e si riparte».