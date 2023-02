Anna Oxa, dai tre matrimoni alle polemiche con Fabio Fazio: chi è la cantante in gara a Sanremo 2023

Anna Oxa torna a Sanremo 12 anni dopo l'ultima volta. La cantante, in gara con il brano "Sali (Canto dell’anima)", è alla quindicesima partecipazione al Festival: un record assoluto condiviso con Milva, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Al Bano. Sono due invece i trionfi di Anna Oxa a Sanremo: nel 1988 con "Ti lascerò", in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 con "Senza pietà".

Chi è Anna Oxa

Anna Oxa, all'anagrafe Anna Hoxha, nasce a Bari il 28 aprile 1961. Fin da bambina coltiva la passione per la musica, esibendosi nei pianobar della sua città, mentre a 15 anni incide il suo primo 45 giri. Nel 1978 debutta a Sanremo con il brano "Un'emozione da poco", classificandosi al secondo posto. Oxa si fa immediatamente conoscere dal pubblico italiano per il suo stile anticonvenzionale e i suoi look mai banali.

Vita privata: mariti e figli

Anna Oxa si è sposata tre volte: la prima con il musicista Franco Ciani, la seconda con Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato. Ha inoltre avuto una lunga storia con il batterista dei New Trolls, Gianni Belleno, da cui ha avuto entrambi i suoi figli, Francesca e Qazim.

Le polemiche

Nel 2013 sostiene che Fabio Fazio l'avesse selezionata per il Festival di Sanremo, per poi escluderla dopo un litigio politico; a ciò aggiunge l'invito all'astensione alle elezioni politiche successive. Anche al Festival di Sanremo 2021 sostiene di essere stata selezionata e poi sostituita con Orietta Berti, sempre secondo "preferenze".