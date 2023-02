Anna Oxa, età, i tre matrimoni, i divorzi e la carriera: chi è la cantante in gara a Sanremo 2023

Anna Oxa di nuovo a Sanremo 12 anni dopo l'ultima volta. La cantante, in gara con il brano "Sali (Canto dell’anima)", è alla quindicesima partecipazione al Festival: un record assoluto condiviso con Milva, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Al Bano. Sono due invece i trionfi di Anna Oxa a Sanremo: nel 1988 con "Ti lascerò", in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 con "Senza pietà". È una delle voci più potenti e intense della musica italiana. Ha sempre fatto parlare di sé. Non solo grazie alla sua bravura musicale, ma anche per via dei suoi look trasgressivi. L’epopea di Anna Oxa è una storia scritta tra le polemiche.

Chi è Anna Oxa

Anna Oxa, all'anagrafe Anna Hoxha, nasce a Bari il 28 aprile 1961 (61 anni). Fin da bambina coltiva la passione per la musica, esibendosi nei pianobar della sua città, mentre a 15 anni incide il suo primo 45 giri. Nel 1978 debutta a Sanremo con il brano "Un'emozione da poco", classificandosi al secondo posto. Oxa si fa immediatamente conoscere dal pubblico italiano per il suo stile anticonvenzionale e i suoi look mai banali.

Vita privata: mariti e figli

Anna Oxa si è sposata tre volte: la prima con il musicista Franco Ciani, la seconda con Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato. Ha inoltre avuto una lunga storia con il batterista dei New Trolls, Gianni Belleno, da cui ha avuto entrambi i suoi figli, Francesca e Qazim.

Le polemiche: da Fazio alla causa con la Rai

Nel 2013 sostiene che Fabio Fazio l'avesse selezionata per il Festival di Sanremo, per poi escluderla dopo un litigio politico; a ciò aggiunge l'invito all'astensione alle elezioni politiche successive. Anche al Festival di Sanremo 2021 sostiene di essere stata selezionata e poi sostituita con Orietta Berti, sempre secondo "preferenze".

Attualmente Anna Oxa è in causa con la Rai e la società di produzioni televisive Ballandi. I contrasti con la Rai erano iniziati già nel 2006 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo e proseguiti nel tempo, con il programma Ballando con le stelle durante il quale ebbe un infortunio. Il dettaglio è stato ricordato anche in occasione della prima conferenza stampa di questo Sanremo, con il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che ha assicurato che la questione legale non avrà ripercussioni sulla gara: "È un giudizio pendente che sta facendo il suo corso. Oxa è una artista chiamata ad interpretare il suo testo".