Anna Falchi mantiene la promessa: nuda (con mascherina) per la vittoria della Lazio nel derby

Anna Falchi mantiene la promessa. La Lazio vince il derby con la Roma e lei si spoglia, proprio come fece 20 anni fa in occasione dello Scudetto dei biancocelesti. La showgirl si mostra su Instagram completamente nuda, "coperta" solo da una mascherina. E l'esultanza della Falchi è incontenibile: «3 a zitti, fioretto mantenuto!». La tifosa biancoceleste aveva infatti annunciato in radio qualche giorno fa: «Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina e nel caso in cui i social dovessero bannare l’immagine metterò una mascherona». Promessa mantenuta.

