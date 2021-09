Anna Falchi semi-nuda su Instagram dopo la vittoria della Lazio: «Questa squadra mi fa godereeeeee»

Lunedì 27 Settembre 2021, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 12:39

Anna Falchi, il giorno dopo il derby vinto dalla Lazio, posta una foto su Instagram semi-nuda. E scrive: «Ah! Dimenticavo! 3 a 2 per la Lazio! E andiamo avanti così !!! Partita al cardiopalma davvero!! Tornare allo stadio pazzesco! Tutto bellissimo! E la mia Lazio mi fa godereeeee!!! @sergej___21 @_pedro17_ @fanderson UNICIIIIIIIII @official_sslazio #imieiattimi #annafalchi». La showgirl, nota tifosa laziale, già ieri era stata protagonista rilanciando il video di Zaniolo in cui fa i gestacci ai supporter biancocelesti in Monte Mario.

Oggi torna alla carica: nella foto, è seduta sul letto, con un pallone biancoazzurro tra le gambe, sciarpa al collo a coprire il seno. E con la mano fa vedere bene il 3 dei tre go. Praticamente vestita solo con i colori della sua squadra.

Sempre ieri sera, dallo stadio aveva scattato un selfie con la figlia, scrivendo: «La mia aquilotta Alyssa è tornata allo stadio con me dopo tanto tempo e, l’ultima volta eravamo insieme!!! Eccoci qui nuovamente insieme e con la vittoria del derby Lazio-Roma 3 a 2 !!! Sempre Forza Lazioooooo!!!! Finalmente! #derby #lazio #sempreforzalazio @official_sslazio @allyymontes».

