Anna Falchi, chi è il nuovo compagno: «Insieme facciamo delle mattate. I miei ex? Fiorello il primo amore, Ricucci l'errore più grande»

L'età non conta. Soprattutto se sei Anna Falchi. Una donna rinata, come si racconta lei stessa, a La Repubblica. Una donna che non si guarda indietro. Una di quelle che non si è pentita di aver detto di no a Tinto Brass. «Se fossi nata con un film erotico sarei stata etichettata per sempre». Così lei preferisce guardare al presente, al futuro. Perché il passato, gli amori di una volta oggi non contano più. Conta solo quello di oggi.

Il nuovo fidanzato

E l'amore che ha incontrato nella sua nuova vita si chiama Walter Rodinò.

Un esperto di comunicazione che le ha trasmesso i suoi sentimenti giorno dopo giorno. Senza fretta. Aspettandola. «Il suo interesse me l'ha comunicato in modo basico - racconta al quoditiano diretto da Carlo Verdelli - attraverso gli sguardi. Incroci fatali agli incroci del quartiere. Per tanti anni ci siamo guardati, poi abbiamo iniziato a salutarci, poi un caffè... Tutto con calma, è bello per questo. Siamo insieme da un anno».

Cominciare una nuova relazione a 50 anni non è semplice ma Anna Falchi ci è riuscita con naturalezza dopo essersi dedicata del tempo per sé. «Bisogna avere il coraggio di chiedersi se siamo felici e agire. È bella una relazione da adulti perché non ha obiettivi se non quello di stare bene insieme. Con Walter abbiao avuto più o meno le stesse esperienze, ci si capisce al volo e ti diverti». Insieme fanno delle "matterie" come le chiama la signora Falchi. Per esempio? «Andare al Cocoricò di Riccione fino alle 4...».

E sua figlia Alyssa? A ottobre farà 13 anni. «Ci diciamo tutto, è socievole, estroversa, chiacchierona. È simile a me: non mi piacciono le persone schive, mi piace che sia un po' sfrontata». E pensare che Anna, da piccola era «un po' bigottina. Cos'era un bacio lo capii più in là».

Gli ex famosi

A La Repubblica però Anna Falchi decide anche di guardare nel cassetto del passato. Si comincia da Fiorello quando aveva 21 anni. «Il primo amore. Una grande passione ma difficile da vivere come personaggi. pubblici...». Poi Max Biaggi: «Stiamo facendo un giro tra gli amori più famosi ma sono completamente arichiviati. Con Max ci sentiamo, è una cara persona».

E Stefano Ricucci? «Si fanno sempre degli errori nella vita. Con lui sono passata dalle stelle alle stalle. Un vortice velocissimo».Una volta Anna Falchi disse: "Tutti abbiamo degli ex ma solo a me continuano a rinfacciarli...". Oggi lo ripete: «Ogni volta mi fate la lista della spesa. Non voglio più leggere titoli con i nomi dei miei ex. Mi urta il sistema nervoso, c'è chi ha fatto molto peggio...».

E a proposito del passato, delle frasi poco politically correct. Anna Falchi ha sempre detto di aver usato il proprio corpo. Non c'è niente di male. «A fare i calendari mi strapagavano, mi piaceva vedermi così, quando li rivedo dico "quanto stavo in forma"». Ma tornando indietro «farei solo il primo, su Max». Oggi Anna si è riposizionata: «Ero quella dei calendari e del gossip ma sono diventata quella rassicurante». Quella de I Fatti Vostri...