Anna Basta, l'accusa della ginnasta: «Ci pesavano nude, senza reggiseno. Qualcuno si toglieva le forcine»

«Ci pesavamo nude, con le sole mutande, senza neanche reggiseno. Qualcuno si toglieva anche le forcine». L'ex azzurra Anna Basta racconta in sede di giustizia sportiva la quotidianità degli allenamenti delle Farfalle della ritmica: «Fino a 15 anni ero alla Polisportiva Pontevecchio di Bologna e non sono praticamente mai salita su una bilancia. Dal 2016, a Desio, sono sempre stata sottoposta al rito del peso. Dopo colazione, arrivavamo in palestra e ci mettevamo in fila nude». Dopo il verdetto della bilancia, spiega Basta, si capiva come sarebbe stato il resto della giornata: «Quando Olga ci pesava, arrivavano commenti anche solo per aumenti di 3 o 4 etti "Il bambino cresce? Non ti vergoni?" venivamo richiamate ad alta voce. O "Cosa stai facendo? Ti rendi conto?", frasi pronunciate davanti a tutti. Da quei commenti dipendeva il resto della giornata. Nel 2019, per un esercizio di salto dentro a un cerchio, la Maccarani mi disse "se dimagrisci un po', ti diminuisce anche il culo e ci passi". Questi commenti non erano rivolti a tutti, c'era disparità di trattamento, ma certe frasi sono state pronunciate anche a Nina Corradini, Laura Paris e Talisa Torretti».

Anna Basta: «Economicamente ho solo perso»

Anna Basta nega categoricamente di aver chiesto ad Anna Vilucchi di associarsi alle denunce sul caso delle vessazioni nel mondo della ginnastica, come argomentato durante l'audizione della giustizia sportiva da Emanuela Agnolucci, tecnico nazionale e ufficiale di gara. «Parliamoci chiaro: in questa situazione, - spiega - ho perso solo soldi.

Non ricordo di averne parlato direttamente a Vilucchi, ma a chi mi ha riferito di aver subito comportamenti scorretti ho fatto presente la possibilità di essere aiutati dall'associazione ChangeTheGame, per il supporto legale offerto gratuitamente».

Duranti: la fase del peso mai stata un disagio

Ex compagna di stanza di Anna Basta, una delle principali accusatrici di Maccarani e Tishina, da fine 2016 al 2020: Agnese Duranti spiega di non essere in compagnia con l'ex compagna da quasi due anni. «Sono rimasta allibita dalle dichiarazioni date alla stampa», spiega Duranti, riferita alle dichiarazioni di Basta. «Conoscevo bene gli stati d'animo di Anna e gli attacchi di panico quotidiani o i pensieri di suicidio di cui si è scritto: non mi è mai balenata l'idea che potesse succedere e io non sono una poco attenta agli stati d'animo delle amiche». Sulle questioni del peso delle ragazze, Duranti spiega: «Non ho mai fatto la fase di pesa come un disagio. Olga, che generalmente ci pesava, ci faceva presente se pesavamo un pò di più. 'Culo pesantè o 'prosciutto alzati da terrà? Frasi pronunciate in momenti di tranquillità totale, non sono mai state offensive. Ma come consiglio». Duranti spiega anche sul messaggio inviato da Duranti a Basta, in occasione del compleanno di quest'ultima, nel gennaio 2021 in cui Duranti scrive: «Mi sono rotta il cazzo di vivere in silenzio e sono felice che non debba farlo più», la ginnasta oggi spiega: «Il riferimento era all'impossibilità di partecipare agli Europei e a tante altre cose che ci erano state tolte per il Covid».