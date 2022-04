Angelo Marotta, morto il ballerino finalista di Tu si que vales: incidente stradale nella notte

È morto in un incidente stradale Angelo Marotta, 63 anni, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a Tu si que vales su Canale 5, arrivando fino in finale. L'uomo era alla guida della sua auto nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa, quando è andato a schiantarsi contro altri veicoli in sosta, forse per un malore o un colpo di sonno. L'incidente a tarda notte di domenica, quando il ballerino tornava probabilmente da una serata in discoteca. Sul fatto sta indagando la Polizia municipale.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Piero Sonaglia, il ricordo ad Amici IL PERSONAGGIO Piero Sonaglia, infarto dopo durante una partita di calcetto IL POST Piero Sonaglia, Maria De Filippi: «Fa malissimo,... IL RITRATTO Piero Sognalia, da Uomini e Donne a Tina Cipollari: l'ultima... LE REAZIONI Piero Sonaglia, Gerry Scotti: «Il più bravo di... PERSONE Piero Sonaglia, morto l'assistente di studio della De Filippi IL LUTTO Piero Sonaglia, morto l'assistente di studio...

Piero Sonaglia, il ricordo ad Amici 21 dell'assistente di studio stroncato da un infarto: il commovente video tributo

Angelo Marotta, morto il ballerino finalista di "Tu si que vales"

Angelo Marotta lo scorso anno aveva partecipato a Tu si que vales, mettendosi in mostra per le sue doti di ballerino "acrobatico". La sua esibizione conquistò subito Gerry Scotti, che lo spedì direttamente in finale. Il pubblico addirittura espresse un gradimento dell'81%. Secondo quanto raccontano i siti locali, Marotta era molto conosciuto in paese ed era benvoluto da tutti. La sua morte ha sconvolto sia i suoi concittadini, che i tanti affezionati a lui dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5.