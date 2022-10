Angela Lansbury morta, il patrimonio (stellare) della Signora Fletcher

Mercoledì 12 Ottobre 2022, 09:19

All’età di 96 anni, Angela Lansbury (l’interprete di Jessica Fletcher nella serie tv La Signora in Giallo) ci ha lasciato l’11 ottobre 2022. Per anni è stata la protagonista assoluta del piccolo schermo, ma anche del teatro e del cinema. Non a caso è una delle attrici più amate di tutti i tempi. La sua carriera straordinaria ha fatto sì che non abbia mai dovuto particolarmente preoccuparsi di soldi. Fatto sta che tra teatro, tv e cinema, le sue apparizioni praticamente non si contano e il suo patrimonio personale è veramente altissimo. Non ci credete? Di sicuro è più di quanto siamo portati a pensare da una valutazione superficiale!

Photo Credits: Kikapress; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE :-- Angela Lansbury, una fine complicata per La Signora in giallo per colpa di Friends: cosa c'entra la serie tv con Jennifer Aniston