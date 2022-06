Angela da Mondello positiva (per la seconda volta) al Covid: «Sono in ospedale, tornerò più forte di prima»

Angela Chianello, per tutti Angela da Mondello, è di nuovo risultata positiva al Covid. La donna diventata virale sui social durante lo scoppio della pandemia per la sua frase "Non ce n'è Coviddi" diventata un tormentone, ha contratto il virus la seconda volta. Lo scorso anno era stato il padre a contagiarla in una forma tutto sommato non grave, mentre questa volta Angela da Mondello ha fatto sapere ai suoi follower si essere finita su un letto di ospedale. Con un filo di voce replica agli haters che sui social non hanno avuto comprensione per la sua malattia.

«Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid», è l'annuncio via social di Angela che poche ore dopo trova le forze per registrare un video indirizzato a chi la segue. «Grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma non dalle malattie che avete voi noi. Tornerò più forte di prima», promette.

È la seconda volta in sei mesi che prende il virus: la prima volta era successo circa sei mesi prima, quando era risultato positivo il padre. «Anche da noi è arrivato questo maledetto», aveva scritto Angela da Mondello via Facebook. «Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca», aveva lamentato anche in quel caso rimarcando il fatto che tutta la sua famiglia si era sottoposta ai vaccini. «Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case» e aveva chiesto stop agli attacchi personali. «Mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria».

Involontaria protagonista dell’estate 2020, Angela Chianello aveva ben presto fatto marcia indietro sulla questione Covid, chiarendo che il virus c’era eccome e invitando ad indossare la mascherina. «Io quella volta dissi scherzando che il Covid non c’era, ma adesso siamo messi male», aveva messo in chiaro già ad ottobre 2020. Oggi ne ha avuto un’amara dimostrazione sulla sua stessa pelle.

