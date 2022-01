Angela da Mondello, da «non ce n'è coviddi» all'appello a vaccinarsi: «Questo maledetto è arrivato da noi»

È entrata nelle case degli italiani al grido di «non ce n'è coviddi», quasi due anni fa, ripresa dalle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Ora è il virus a essere entrato in casa sua. Angela Chianello, per tutti Angela da Mondello, lo ha raccontato sul suo profilo Instagram da 120mila follower: «Anche da noi è arrivato questo maledetto». Ad essere positivo è il padre, che è asintomatico e sta in casa. In molti le hanno scritto «ben ti sta» e «peccato che non sia tu».

Angela da Mondello: «Vacciniamoci!»

La replica della donna che voleva diventare una vip non si è fatta attendere: «Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria». Una svolta sorprendente da parte di Angela da Mondello, che nel video che l'ha resa famosa diceva non temere il Covid. Oggi è vaccinata ed invita tutti a fare lo stesso.