Angela Celentano test Dna: la speranza di ritrovarla, attesa per i risultati. Il caso della voglia di caffè che fa sperare la famiglia

Caso Angela Celentano, attesi i risultati del Dna: dall’attività di comparazione in corso, il cui esito è atteso già per oggi o domani (martedì 21), il risultato sarà certo. In particolare, due saranno gli esiti possibili. Il primo, potrà essere di esclusione. Maria e Catello non sono i genitori della ragazza venezuelana. Che, quindi, non è Angela Celentano. Il secondo, potrà essere di rapporto filiale. E dunque, in quel caso, la giovane che si trova dall’altra parte del mondo sarebbe Angela Celentano.

Angela Celentano, la scomparsa sul Monte Faito

Era il 10 agosto 1996 quando Angela Celentano, tre anni, veniva inghiottita sul Monte Faito. 9687 giorni di misteri, dolore, sofferenze, piste sbagliate e verità troppo lontane. La svolta però, dopo quasi ventisette anni, potrebbe essere vicina. Una fotografia di una giovane modella venezuelana avrebbe fatto sussultare mamma Maria: “È mia figlia”, avrebbe dichiarato la donna alla vista dell’immagine ritratta.

Il caso della voglia nello stesso punto

Oltre alla somiglianza con l’age progression, e con le stesse sorelle di Angela, Rosanna e Noemi, la giovane donna avrebbe anche una voglia di caffè nello stesso punto in cui l’aveva la piccola Celentano. Può una fotografia o una malformazione cutanea essere sufficiente ad alimentare le speranze? La risposta è negativa. Motivo per il quale, con modalità non ancora del tutto chiarite, visto lo stretto riserbo dietro il quale si è trincerata la famiglia, alla ragazza sudamericana sarebbe stato prelevato un campione di Dna. Che cosa succede ora?

Come funziona il test del Dna

Il Dna è come un codice fiscale. Identifica ciascun individuo in maniera univoca. In genetica, infatti, si parla di ereditarietà e si fa riferimento a ciò che viene trasmesso dai genitori ai figli. Alcuni tratti umani vengono trasmessi biologicamente, altri culturalmente. Il colore dei nostri occhi, ad esempio, deriva dall'eredità biologica, ma la lingua madre che abbiamo imparato da bambini deriva dall'eredità culturale. Angela Celentano ha da quasi ventisette anni una nuova eredità culturale? Senza dubbio, Maria e Catello avranno presto le risposte che cercano. I margini di errore in questo caso sono inesistenti. Le somiglianze, così come le voglie di caffè, solo elementi soggettivi. La traccia genetica, invece, è una prova.

È noto come il prelievo alla giovane sia avvenuto non seguendo le formali vie normalmente previste. Tuttavia, come confermato dal generale Garofano, che sta analizzando i campioni in laboratorio, il quantitativo in possesso è sufficiente per l’attività di comparazione. Quindi, possiamo ipotizzare che sia stato acquisito da una tazzina di caffè dalla quale la modella può aver bevuto. Difatti, la bocca è la parte del corpo più geneticamente ricca di informazioni. E quindi in grado di fornire risposte più attendibili.